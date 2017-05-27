Арест Штепы продлили еще на 2 месяца

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Суббота, 27 мая 2017, 22:37

Ленинский райсуд Харькова продлил еще на два месяца меру пресечения для экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в деятельности террористической группы.

Об этом Укринформу сообщил адвокат Александр Шадрин.

"Новая судейская коллегия - накануне по решению Апелляционного суда Харьковской области дело передано из Коминтерновского райсуда в Ленинский райсуд - продолжила меру пресечения для Штепы: она остается под арестом, то есть в СИЗО еще на два месяца, до 25 июля 2017 года", - отметил адвокат.

Как сообщил Шадрин, сторона защиты заявила ходатайство об отводе коллегии судей, прокуроров, секретаря судебного заседания и судебного распорядителя по причине их предвзятости, а также в связи с нарушением права на защиту, профессиональных прав адвокатов: "В ходатайствах отказано".

"Очередное заседание суда назначено на 30 мая, на 11:00. Дело Штепы будет рассмотрено заново в 4-й по счету раз – из-за отводов судей и изменения подсудности", - пояснил адвокат.

По его словам, сторона защиты намерена добиться изменения меры пресечения для Штепы: "15 мая жалоба Штепы на нарушение права на справедливый суд принята в Европейском суде по правам человека, и оттуда уже потребовали все постановления судов о мере пресечения для Штепы".

В то же время, как сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, Ленинский райсуд Харькова на подготовительном заседании в субботу удалил Штепу из зала.

"Обвиняемая вела себя так, что суд был вынужден принять решение об удалении ее из зала за неуважение к суду. Выполнение решения заняло определенное время, поскольку обвиняемая отказывалась покидать зал суда", - сообщили в пресс-службе.

Штепу удалили из зала до окончания подготовительного заседания, поэтому она не будет присутствовать на продолжении заседания 30 мая.

Как сообщалось, 26 мая Апелляционный суд Харьковской области передал дело экс-мэра Славянска Нели Штепы из Коминтерновского в Ленинский райсуд Харькова, поскольку в этом суде недостаточно судей с полномочиями по этому делу.

23 мая Апелляционный суд Харьковской области вернул в Коминтерновский райсуд Харькова дело экс-мэра Славянска Нели Штепы на повторное распределение членов коллегии судей. Ранее распределение не состоялось из-за нехватки судей: одни ушли в отпуск, другие - на бюллетене.

12 мая Коминтерновский райсуд Харькова удовлетворил ходатайство защиты об отводе коллегии судей во главе с Оксаной Маньковской, которая слушала дело экс-мэра Славянска. После отвода дело будет направлено на повторное распределение судей, и слушания начнутся сначала, в четвертый по счету раз.

Ранее дело Штепы слушалось в Червонозаводском райсуде Харькова, где сменились две коллегии судей: под председательством Дениса Чудовского (уволен за нарушение присяги) и Виктора Ежова (отведен вследствие возбуждения в отношении него производства по факту содействия террористической группировке).

Штепа была задержана 11 июля 2014 года. На суде она поясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, что в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозит пожизненный срок.

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