США направят третий авианосец к берегам КНДР – СМИ
Военно-морской флот США решил направить авианосец USS Nimitz в западную часть Тихого океана, чтобы увеличить давление на Северную Корею.
Об этом сообщает японское издание Asahi Shimbun.
Nimitz – один из крупнейших военных кораблей в мире. Он присоединится к американским авианосцам USS Carl Vinson и USS Ronald Reagan, которые уже находятся районе Корейского полуострова.
Издание отмечает, что это редкость для ВМС США одновременно направлять три авианосца в один и тот же регион.
Согласно источникам, изначально планировалось, что USS Nimitz будет развернут в ближневосточном регионе.
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