США направят третий авианосец к берегам КНДР – СМИ

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Воскресенье, 28 мая 2017, 01:57

Военно-морской флот США решил направить авианосец USS Nimitz в западную часть Тихого океана, чтобы увеличить давление на Северную Корею.

Об этом сообщает японское издание Asahi Shimbun.

Nimitz – один из крупнейших военных кораблей в мире. Он присоединится к американским авианосцам USS Carl Vinson и USS Ronald Reagan, которые уже находятся районе Корейского полуострова.

Издание отмечает, что это редкость для ВМС США одновременно направлять три авианосца в один и тот же регион.

Согласно источникам, изначально планировалось, что USS Nimitz будет развернут в ближневосточном регионе.

Темы: США КНДР
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