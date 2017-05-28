США направят третий авианосец к берегам КНДР – СМИ

Военно-морской флот США решил направить авианосец USS Nimitz в западную часть Тихого океана, чтобы увеличить давление на Северную Корею.

Об этом сообщает японское издание Asahi Shimbun.



Nimitz – один из крупнейших военных кораблей в мире. Он присоединится к американским авианосцам USS Carl Vinson и USS Ronald Reagan, которые уже находятся районе Корейского полуострова.

Издание отмечает, что это редкость для ВМС США одновременно направлять три авианосца в один и тот же регион.

Согласно источникам, изначально планировалось, что USS Nimitz будет развернут в ближневосточном регионе.