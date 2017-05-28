Трамп планирует изменения в Белом доме из-за дела о связях с РФ

267 просмотров
0
Воскресенье, 28 мая 2017, 05:30

Президент США Дональд Трамп и его советники, пытаясь сдержать нарастающий кризис из-за дела о связях с РФ, который угрожает президентству, собираются сделать перестановки в команде и создать "военный штаб" в Белом доме.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на нескольких помощников и союзников Трампа.

Отмечается, что в Белом доме также планируют гораздо более агрессивно бороться с утечками информации о контактах коллег Трампа, в том числе его зятя и старшего советника Джареда Кушнера, с Россией.

Кроме того, в Белом доме собираются пересмотреть способ общения с общественность. План предполагает, что Трамп будет проводить частые поездки по всей стране, в ходе которых будет общаться со своими сторонниками. Также в Белом доме пересмотрят ход и характер проведения брифингов, что возможно уменьшит в них роль пресс-секретаря Шона Спайсера.

Газета пишет, что возможно в команду Трампа будут возвращены члены предвыборного штаба, среди которых экс-менеджер кампании Кори Левандовски, уволенный почти год назад, и его зам Дэвид Босси. Отмечается, что Босси сделал свое имя в политике за счет расследований о Билле и Хиллари Клинтон в течение 20 лет.

Ранее, 27 мая, газета The Washington Post сообщила, что зять президента США Джаред Кушнер и посол России в США Сергей Кисляк обсуждали возможность создания секретного и безопасного канала связи между переходной командой Дональда Трампа и Кремлем.

Темы: США Трамп
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Трамп завершил свою первую зарубежную поездку 28 мая 2017, 03:36
США направят третий авианосец к берегам КНДР – СМИ 28 мая 2017, 01:57
Умер известный политик и государственный деятель Збигнев Бжезинский 27 мая 2017, 06:18
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Трамп планирует изменения в Белом доме из-за дела о связях с РФ
Макрон хочет встречи в "нормандском формате"
В субботу ранены уже 8 бойцов - штаб
G7 пригрозила России дополнительными санкциями за ее действий в Украине
Все новости
8 лайфхаков

Как "порвать" с пластиком

"Там не нудно!"

Як це – провести вісім років на Антарктиді