Трамп планирует изменения в Белом доме из-за дела о связях с РФ

Президент США Дональд Трамп и его советники, пытаясь сдержать нарастающий кризис из-за дела о связях с РФ, который угрожает президентству, собираются сделать перестановки в команде и создать "военный штаб" в Белом доме.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на нескольких помощников и союзников Трампа.

Отмечается, что в Белом доме также планируют гораздо более агрессивно бороться с утечками информации о контактах коллег Трампа, в том числе его зятя и старшего советника Джареда Кушнера, с Россией.

Кроме того, в Белом доме собираются пересмотреть способ общения с общественность. План предполагает, что Трамп будет проводить частые поездки по всей стране, в ходе которых будет общаться со своими сторонниками. Также в Белом доме пересмотрят ход и характер проведения брифингов, что возможно уменьшит в них роль пресс-секретаря Шона Спайсера.

Газета пишет, что возможно в команду Трампа будут возвращены члены предвыборного штаба, среди которых экс-менеджер кампании Кори Левандовски, уволенный почти год назад, и его зам Дэвид Босси. Отмечается, что Босси сделал свое имя в политике за счет расследований о Билле и Хиллари Клинтон в течение 20 лет.

Ранее, 27 мая, газета The Washington Post сообщила, что зять президента США Джаред Кушнер и посол России в США Сергей Кисляк обсуждали возможность создания секретного и безопасного канала связи между переходной командой Дональда Трампа и Кремлем.