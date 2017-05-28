Президент Грузии попросил НАТО помочь улучшить программу нацбезопасности

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Воскресенье, 28 мая 2017, 06:06

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в ходе встречи в субботу с президентом ПА НАТО Паоло Алли попросил его о помощи в улучшении обновляемой программы национальной безопасности страны.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Президент обратился с просьбой к П.Алли подключить экспертов НАТО, чтобы совместно разработать рекомендации для осуществления конституционных изменений по улучшению архитектуры национальной безопасности страны", - говорится в сообщении.

Со своей стороны, глава парламентской ассамблеи альянса заявил, что НАТО "сильно поддерживает стремление Грузии интегрироваться в евроатлантические структуры, подтверждением чему и является проведение в Тбилиси парламентской сессии, и говорил о тех шагах, которые можно сделать в направлении членства Грузии в НАТО".

При этом он выразил твердую поддержку Грузии и отметил, что редко, когда встреча парламентской ассамблеи Североатлантического альянса проводится в стране, не являющейся членом НАТО.

"Грузия в числе этого редкого исключения, и это не только жест, а значительный политический шаг со стороны НАТО", - заявил Алли.

По его словам, стабильность в Грузии имеет существенное значение для стабильности всего региона.

Темы: НАТО Грузия
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