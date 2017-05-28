Зейтуллаев прекратил голодовку из-за поста

Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Руслан Зейтуллаев 26 мая прекратил свою вторую голодовку из-за желания держать пост в священный для мусульман месяц Рамадан.

Об этом 27 мая на собрании общественного объединения "Крымская солидарность" в Старом Крыму сообщил адвокат Эдем Семедляев, пишет Крым.Реалии.

По информации адвоката, здоровье Зейтуллаева не пострадало в результате уже выдержанных им двух голодовок.

"Он благодарит всех за поддержку, за то, что многие беспокоятся о его здоровье. Сообщил, что здоровье его более или менее нормальное. Две недели назад мы посещали его с Эмилем Курбединовым, общались с ним. С первой голодовки он нормально вышел, говорит, что вообще никаких проблем не было, а потому решил дальше бороться и объявил почти сразу вторую голодовку, продолжавшуюся 12-13 дней", - отметил адвокат.

Вторую голодовку Руслан начал 15 мая, через 19 дней после предыдущей.

Впервые за год 17 мая украинские дипломаты смогли посетить Зейтуллаева, который содержится в СИЗО Ростова-на-Дону.

26 апреля Северо-Кавказский окружной военный суд в России приговорил фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Руслана Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы.

Ранее Зейтуллаев также объявлял голодовку. Она продлилась 21 день.