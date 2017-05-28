Зейтуллаев прекратил голодовку из-за поста

282 просмотра
0
Воскресенье, 28 мая 2017, 11:56

Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Руслан Зейтуллаев 26 мая прекратил свою вторую голодовку из-за желания держать пост в священный для мусульман месяц Рамадан.

Об этом 27 мая на собрании общественного объединения "Крымская солидарность" в Старом Крыму сообщил адвокат Эдем Семедляев, пишет Крым.Реалии.

По информации адвоката, здоровье Зейтуллаева не пострадало в результате уже выдержанных им двух голодовок.

"Он благодарит всех за поддержку, за то, что многие беспокоятся о его здоровье. Сообщил, что здоровье его более или менее нормальное. Две недели назад мы посещали его с Эмилем Курбединовым, общались с ним. С первой голодовки он нормально вышел, говорит, что вообще никаких проблем не было, а потому решил дальше бороться и объявил почти сразу вторую голодовку, продолжавшуюся 12-13 дней", - отметил адвокат.

Вторую голодовку Руслан начал 15 мая, через 19 дней после предыдущей.

Впервые за год 17 мая украинские дипломаты смогли посетить Зейтуллаева, который содержится в СИЗО Ростова-на-Дону.

26 апреля Северо-Кавказский окружной военный суд в России приговорил фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Руслана Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы.

Ранее Зейтуллаев также объявлял голодовку. Она продлилась 21 день.

Темы: крымские татары
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Суд оккупантов запретил вызывать в Крым Чубарова 23 мая 2017, 17:45
Чубаров об аннексии: У Кремля был план провокаций побоища в Крыму 23 мая 2017, 14:27
Крымские татары собирают подписи под обращением к миру 23 мая 2017, 10:49
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Красногоровка: пострадали 8 жителей, город без воды
По Красногоровке стреляли из "Градов" и танков, есть пострадавшие
Боевики обстреляли Красногоровку, горит школа
Сутки в АТО: 49 обстрелов, боевики били из тяжелого оружия
Все новости
Ручная робота

Молодые украинские графики и создатели принтов, которых нужно знать

Фото

Участники АТО встретились с Папой Римским