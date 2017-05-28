В Киеве погиб зацепер, который хотел проехаться на вагоне метро

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Воскресенье, 28 мая 2017, 14:31

В Киеве погиб человек, который хотел проехать на вагоне поезда метро.

Как сообщает пресс-служба метрополитена, это произошло между станциями "Дарница" и "Левобережная".

"При попытке прокатиться на вагоне поезда между станциями "Дарница" и "Левобережная" смертельно травмирован зацепер", - говорится в сообщении.

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Украинская правда

Темы: метро Киев
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