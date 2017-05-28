В ОРЛО заявили, что готовы развести силы у Станицы, но Киев "срывает"

493 просмотра
0
Воскресенье, 28 мая 2017, 15:35

Представители ОРЛО заявили, что подали сигнал украинской стороне о готовности развести вооружение возле н.п. Станица Луганская согласно соглашениям от 21 сентября 2016 года, но "украинская сторона сорвала процесс разведения".

Об этом говорится в сообщениях онлайн-ресурса боевиков "ЛИЦ", который ссылается на "начальника управления Народной милиции "ЛНР" Михаила Филипоненко.

По его словам, представители "Народной милиции ЛНР" прибыли в район Станицы Луганской "в рамках очередной попытки начать предусмотренное минскими соглашениями разведение сил и средств".

Там они "запустили сигнальную ракету белого цвета, подтвердив свою готовность начать отвод подразделений "ЛНР" и ожидали "подтверждение готовности украинской стороны".

Однако, по словам Филипоненко, "украинская сторона сорвала разведения сил и средств". При этом он сослался на данные представителей миссии ОБСЕ, которые находятся на украинской стороне.

"Мы наблюдаем, что украинская сторона не собирается отводить силы и средства, и это подтверждают представители миссии ОБСЕ, их наблюдатели на украинской стороне", - заявил он.

Как известно, 21 сентября 2016 года участники Контактной группы в Минске договорились о разведении сил и средств на трех участках: вблизи н.п. Золотое, Станица Луганская и Петровское. Разведение сил произошло лишь в районе Золотого и Петровского, возле Станицы разведение несколько раз пытались провести, но процесс срывался из-за обстрелов боевиков. Со стороны "ЛНР" заявляют, что в срыве отвода виновата украинская сторона.

Украинская правда 

Темы: "ЛНР" Донбасс Минские соглашения
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
МинАТО: Поставки воды в ОРЛО пока невозможны 20 мая 2017, 03:28
Плотницкий признался, зачем РФ держит в заложниках Луганскую область 17 мая 2017, 03:53
СБУ: Боевики силой заставляют заключенных вступать в свои ряды 16 мая 2017, 04:43
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Красногоровка: пострадали 8 жителей, город без воды
По Красногоровке стреляли из "Градов" и танков, есть пострадавшие
Боевики обстреляли Красногоровку, горит школа
Сутки в АТО: 49 обстрелов, боевики били из тяжелого оружия
Все новости
Интервью

Замминистра юстиции о частных СИЗО и сокращении колоний

От создателей

Как двое киевских парней наладили производство лонгбордов, имея всего 200 гривен