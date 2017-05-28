Чубаров: Мы вернемся в Крым еще при нашей жизни

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Воскресенье, 28 мая 2017, 16:15

Аннексированный Россией Крым вернется в состав Украины раньше, чем этого хочет Кремль.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. 

Говоря о возможности возврата Крыма в состав Украины, Чубаров отметил: "Я всегда уверенно говорю: это произойдет гораздо раньше, чем этого хотели бы в Кремле".

"Это будет гораздо раньше. Это будет при нашей жизни. Мы вернемся в Крым - иначе и быть не может", - добавил он. 

"Россия нарушила все свои обязательства, в том числе договор с Украиной. То есть здесь и так очевидно, что Крым - это украинская земля", - подчеркнул Чубаров.

"Века существования Российской Империи, потом советской империи в таких огромных по объемам территориях окончательно продемонстрировали: они не способны управлять такими масштабами. ... Но все это (возврат) должно происходить под тотальным внешним контролем. ... Речь идет о ядерном оружии, которое находится в руках у людей, которые не ценят своей жизни и будущего своего народа. ... И это надо взять под контроль", - добавил Чубаров. 

По его мнению, возвращение Крыма возможно в результате не военных, а дипломатических действий.

"Но понимаю и то, что участие в будущей судьбе Крыма примет ряд мощных игроков - США, ЕС, Турция, Украина, Россия. Грузия, Румыния, Болгария. ... Возможен большой перечень стран или даже региональных организаций, созданных по другой формуле, и каждый из этих игроков будет объявлять свои подходы,  некоторые будут приводить мотивацию, почему Крым должен принадлежать той или иной стране. Речь будет идти об Украине и о России", - отметил глава Меджлиса. 

При этом, по его словам,  в арсенале Украины должен быть аргумент - нормы законодательства, которые можно будет использовать относительно территориальной целостности - право коренного народа на самоопределение.

"Поэтому мы говорим о внесении изменений и дополнений в Конституцию относительно АР Крым и Севастополя, о принятии законов, которые определили бы статус крымскотатарского народа в Украине, о законе по поводу коренных народов в нашем государстве", - пояснил Чубаров.

Вместе с тем он заявил, что в итоге "государство должно наказать людей, которые способствовали оккупации и укрепляли оккупантов".

"Мы должны разрабатывать законодательство, где очень четко должны быть прописаны действия и ответственность за эти деяния. Для таких людей уголовная ответственность должна быть неизбежной. Не думаю, что таких людей будет очень много среди жителей Крыма, но их наберется несколько тысяч", - отметил Чубаров. 

Как известно, президент Петр Порошенко заявил, что готов внести изменения в Конституцию, касающиеся крымскотатарской автономии.

Украинская правда

Темы: Крым аннексия Росcия Чубаров
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