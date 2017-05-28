Делегация Украины передала ПА НАТО доклад о связи РФ с ИГИЛ и ХАМАС

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Воскресенье, 28 мая 2017, 16:28

В ходе заседания ПА НАТО в Тбилиси Украина передала вице-президенту организации и членам национальных делегаций аналитический доклад о связи РФ с террористическими организациями на Ближнем Востоке и в Средней Азии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава украинской делегации Ирина Фриз. 

По ее словам, документ содержит факты и анализ путей коммуникаций, поддержки и координации действий РФ с ИГИЛ, Талибан, ХАМАС, Хезболла и т.д.

Фриз также сообщила, что в своей презентации по России Юкнявичене выразила понимание позиции Украины относительно запрета трансляции российских телеканалов и выразила удивление наличием таких российских телеканалов, как RT, в отелях Европы.

"Раса также выразила очень правильную мысль, сравнив российское телевидение в Европе с сигаретами: их можно купить, но на пачке есть предупреждение. Так же российские телеканалы могут быть промаркированы", - рассказала председатель украинской делегации.

 
 

Украинская правда

Темы: НАТО Росcия
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