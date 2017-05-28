Штаб: В воскресенье боевики стреляли 20 раз, в т.ч. из тяжелого вооружения

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Воскресенье, 28 мая 2017, 19:43

С начала суток боевики 20 раз применяли оружие против ВСУ, в частности тяжелое вооружение, потерь среди бойцов Вооруженных сил Украины нет.

Об этом вечером 28 мая сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В штабе напомнили об обстреле сил АТО под Красногоровкой, в ходе которого боевики использовали минометы калибров 120 и 82 мм, вооружение танков и БМП, гранатометы.

"Выпустили более 10 снарядов из РСЗО "Град" по жилым кварталам, в результате серьезным разрушениям подверглись местные больница, школа и десятки жилых домов, несколько местных жителей получили незначительные ранения и травмы", - сообщили в штабе.

Также боевики открывали огонь из 120-мм минометов по позициям сил АТО в районе Широкино, из минометов - вблизи Чермалыка, возле Лебединского применяли гранатометы, близ Марьинки - крупнокалиберные пулеметы.

В направлении Донецка боевики открывали огонь из 120-мм минометов и вооружения танка по силам АТО в районе с. Луганское, в пригороде Авдеевки били из артиллерии калибра 122 мм и гранатометов. Также обстрелы велись близ Каменки и Новоселовки Второй.

На Луганском направлении боевики вели огонь возле Новоалександровки из крупнокалиберных пулеметов, из гранатометов - в районе Крымского, Донца и Катериновки.

Темы: АТО Донбасс
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