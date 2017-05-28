Меркель не видит в Трампе надежного партнера: На США больше нельзя полагаться

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не видит в США в период президентства Дональда Трампа надежного партнера и призывает европейцев сплотиться.

Об этом Меркель заявила в своей речи в Мюнхене 28 мая в рамках предвыборной кампании, пишет DW.

Меркель отметила серьезные разногласия ЕС и США при президенте Дональда Трампа.

"Времена, когда мы могли полностью положиться друг на друга, прошли. В последние дни я четко это поняла", - заявила Меркель.

При этом канцлер ФРГ обратилась к жителям ЕС с призывом "взять судьбу Европы в собственные руки".

Как известно, также Ангела Меркель заявила, что недовольна переговорами с Трампом относительно Парижской климатического соглашения, дискуссия относительно которого проходила "крайне неудовлетворительно".