Главарь боевиков ОРДО не исключил возможности своего убийства

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Воскресенье, 28 мая 2017, 22:43

Лидер боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что допускает возможность своего убийства.

Об этом, как пишут "Новости Донбасса", Захарченко заявил во время выступления Иосифа Кобзона в Донецке 27 мая. 

После одной из песен Кобзона Захарченко поднялся на сцену с букетом цветов. В своем выступлении он заявил :  "Можно убить меня, Донбасс убить невозможно". На что Кобзон в ответ сказал: "Храни вас Бог".

 

Темы: Донбасс "ДНР"
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Комментарии — 2
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IP: 94.179.164.---робін_гудбай29.05.2017 00:05
А в якого бога вірить комуняка іудей Кобзон?..Христа вони ж розп*яли..
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IP: 94.179.164.---робін_гудбай28.05.2017 23:49
А чому Захарченко з російської зброї, завезеної з Росії, почав на Донбасі стріляти та вбивати українців першим?..Хто дав йому на це право?..Адже ніяких бандерівців в цей час там не було..
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