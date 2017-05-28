Главарь боевиков ОРДО не исключил возможности своего убийства
Лидер боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что допускает возможность своего убийства.
Об этом, как пишут "Новости Донбасса", Захарченко заявил во время выступления Иосифа Кобзона в Донецке 27 мая.
После одной из песен Кобзона Захарченко поднялся на сцену с букетом цветов. В своем выступлении он заявил : "Можно убить меня, Донбасс убить невозможно". На что Кобзон в ответ сказал: "Храни вас Бог".
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