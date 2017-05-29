Северная Корея осуществила запуск неидентифицированной ракеты

Северная Корея осуществила запуск в восточном направлении неидентифицированной ракеты

Об этом со ссылкой на южнокорейских военных пишет Reuters.

Запуск осуществлен в понедельник из восточного региона Вонсан.

О запуске было немедленно сообщено президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, который созвал заседание Совета национальной безопасности, говорится в заявлении южнокорейского Объединенного комитета начальников штабов.

Как сообщалось, 21 мая Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты с западного побережья из района Пукчхан. Местная пресса на следующий день заявила, что новые испытания баллистической ракеты средней дальности были успешными.

В связи с этим США отправили еще один авианосец к берегам Корейского полуострова.

Впоследствии США направили третью по счету ударную группу во главе с авианосцем "Нимиц" (USS Nimitz) в западную часть Тихого океана с целью сдерживания ракетной и ядерной программ Северной Кореи.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Северная Корея - это мировая проблема, которая будет решена.