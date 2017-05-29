Шеф Пентагона не понимает, почему россияне называют НАТО угрозой

Министр обороны США Джеймс Маттис заявил, что для него является загадкой "почему россияне считают НАТО угрозой".

Об этом он заявил в программе телеканала CBS News, пишет Радио Свобода.

По словам Мэттиса, это выше его понимания - почему в России видят в НАТО угрозу.

"Ясно, что НАТО не является угрозой", - отметил Маттис.

Отвечая на вопрос ведущего программы "Лицом к нации": чего хотят россияне, Маттис сказал: "Не имею понятия".

По его словам, сейчас Россия выбирает стратегическое конкурирование с Западом.

"Но суть в том, что НАТО не является угрозой, и они это знают. Они не сомневаются в этом", - отметил глава Пентагона.

Маттис сообщил, что сейчас США пытаются иметь дело с Россией "дипломатическим путем под руководством президента Трампа".

"Несмотря на то, что мы хотим действовать дипломатическими методами, нам приходится сталкиваться с Россией, когда речь идет о тех сферах, где они нападают на нас, будь то кибератаки, или когда они пытаются изменить границы с помощью вооруженных сил", - отметил министр обороны США.

По словам главы Пентагона, это стратегически неудобная позиция - с одной стороны действовать средствами дипломатии, пытаясь найти выход из этой ситуации, но противостоять там, где следует противостоять.

"И мы будем продолжать действовать в этом ключе. И надеюсь, скоро наши дипломаты применят свою магию и начнут выводить нас из того затруднительного положения, в котором мы находимся", - отметил генерал Маттис.

Глава Пентагона также заявил, что война с Северной Кореей - если до этого когда-нибудь дойдет напряженность - была бы "катастрофой".

"Конфликт в Северной Корее, вероятно, был бы худшим видом боевых действий в жизни большинства людей", - сказал Маттис в своем первом официальном интервью в качестве министра обороны.

У северокорейского режима сотни артиллерийских орудий и ракетных установок расположены в пределах досягаемости одного из самых густонаселенных городов планеты - Сеула, столицы Южной Кореи, заявил министр обороны США.