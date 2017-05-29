Трампу доложили о запуске ракеты в Северной Корее

Президента США Дональда Трампа проинформировали о том, что Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты.

Об этом сообщает Reuters.



"В Белом доме сообщили, что президент Дональд Трамп был проинформирован о запуске. Тихоокеанское командование США заявило, что оно отслеживало то, что, скорее всего, было баллистической ракетой ближнего действия в течение шести минут, и пришло к выводу, что она не представляла угрозы для Северной Америки", — говорится в сообщении.



Ранее южнокорейские военные сообщили, что в понедельник из восточного региона Северной Кореи Вонсан был произведен пуск неидентифицированной ракеты, вероятно, баллистической ракеты типа Scud. Она пролетела около 450 км. По данным японского правительства ракета упала в исключительной морской экономической зоне Японии.

Как сообщалось, 21 мая Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты с западного побережья из района Пукчхан. Местная пресса на следующий день заявила, что новые испытания баллистической ракеты средней дальности были успешными.

В связи с этим США отправили еще один авианосец к берегам Корейского полуострова.

Впоследствии США направили третью по счету ударную группу во главе с авианосцем "Нимиц" (USS Nimitz) в западную часть Тихого океана с целью сдерживания ракетной и ядерной программ Северной Кореи.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Северная Корея - это мировая проблема, которая будет решена.

При этом глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что война с Северной Кореей - если до этого когда-нибудь дойдет напряженность - была бы "катастрофой".