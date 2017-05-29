На встрече Путина и Макрона Украина будет приоритетной

575 просмотров
0
Понедельник, 29 мая 2017, 08:35

Перспективы "нормандского формата" и Украина будут приоритетными темами международной части переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона.

Также президенты обсудят ядерную проблематику КНДР, ситуацию в Сирии и Ливии, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков накануне визита Путина во Францию, передает Интерфакс-Украина.

"Украина (на переговорах - ИФ) будет занимать большое место с точки зрения перспектив функционирования "нормандского формата", - сказал Ушаков.

Он напомнил, что в последнем телефонном разговоре еще прежнего состава "нормандской четверки" - при участии предыдущего президента Франции Франсуа Олланда - была достигнута договоренность о том, что этот формат продолжит работу, и новый президент активно подключится к ней.

По его словам, эта тематика обсуждалась 15 мая в ходе визита Макрона в Берлин.

"Эммануэль Макрон знает точку зрения госпожи Меркель (канцлер ФРГ Ангела Меркель - ИФ), сейчас он узнает наши оценки состояния дел по развитию тяжелейшего внутриукраинского кризиса", - отметил Ушаков. (Таким образом Россия и дальше не признает себя стороной конфликта - УП).

Он добавил: "Главное, что мы ожидаем, что президенты подтвердят необходимость самой плотной работы в "нормандском формате" и безальтернативность Минских договоренностей. Это будет интересная дискуссия, и мы к этому готовимся ", - сказал представитель Кремля.

Кроме того, лидеры Франции и Росси намерены обсудить ядерную проблематику КНДР, ситуацию в Сирии и Ливии.

Встреча президентов пройдет в Версале.

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Хроника 29 мая. Сбитый украинский вертолет и ссора Коломойского и Абромавичуса
Северная Корея осуществила запуск неидентифицированной ракеты
Меркель: На США больше нельзя полагаться
Водоснабжение в Красногоровке полностью восстановлено
Все новости
кино

Названы победители Каннского кинофестиваля

Другая Одесса

Отрывок из романа "Танжер" Йвана Козленко