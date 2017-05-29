На встрече Путина и Макрона Украина будет приоритетной

Перспективы "нормандского формата" и Украина будут приоритетными темами международной части переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона.



Также президенты обсудят ядерную проблематику КНДР, ситуацию в Сирии и Ливии, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков накануне визита Путина во Францию, передает Интерфакс-Украина.

"Украина (на переговорах - ИФ) будет занимать большое место с точки зрения перспектив функционирования "нормандского формата", - сказал Ушаков.



Он напомнил, что в последнем телефонном разговоре еще прежнего состава "нормандской четверки" - при участии предыдущего президента Франции Франсуа Олланда - была достигнута договоренность о том, что этот формат продолжит работу, и новый президент активно подключится к ней.



По его словам, эта тематика обсуждалась 15 мая в ходе визита Макрона в Берлин.

"Эммануэль Макрон знает точку зрения госпожи Меркель (канцлер ФРГ Ангела Меркель - ИФ), сейчас он узнает наши оценки состояния дел по развитию тяжелейшего внутриукраинского кризиса", - отметил Ушаков. (Таким образом Россия и дальше не признает себя стороной конфликта - УП).



Он добавил: "Главное, что мы ожидаем, что президенты подтвердят необходимость самой плотной работы в "нормандском формате" и безальтернативность Минских договоренностей. Это будет интересная дискуссия, и мы к этому готовимся ", - сказал представитель Кремля.



Кроме того, лидеры Франции и Росси намерены обсудить ядерную проблематику КНДР, ситуацию в Сирии и Ливии.

Встреча президентов пройдет в Версале.