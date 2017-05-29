У Трампа хотят перезапустить переговоры с РФ по Украине - СМИ

2536 просмотров
0
Понедельник, 29 мая 2017, 10:33

Президент США Дональд Трамп во время мартовской встречи заявил канцлеру Германии Ангеле Меркель, что кризис в Украине - это ответственность Европы, и что США не будут сильно приобщаться к мирному урегулированию, однако через два месяца в администрации Трампа изменили курс по этому вопросу.

Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на американских официальных лиц и экспертов, передает Европейская правда.

Издание отмечает, что закулисные попытки решить данный вопрос ведет госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

По словам американских чиновников и экспертов, "хотя все еще находится на ранней стадии, однако идея Тиллерсона заключается в том, чтобы перезапустить версию мирных переговоров, к которым была привлечена администрация Обамы в прошлом году, надеясь, что новые обстоятельства и персоны могут дать лучший результат".

Хотя Белый дом и Госдеп отказались от комментариев, однако официальные лица США и другие подтвердили, что Тиллерсон уже провел несколько обсуждений с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Издание отмечает, что сейчас идет работа по выработке новой стратегии, в которой принимает участие также аппарат вице-президента Майкла Пенса.

Тиллерсон намерен назначить специального посланника в Государственном департаменте, который бы вел данную инициативу по Украине. Спецпосланник, как отмечает издание, может восстановить российско-американский дипломатический канал с "серым кардиналом" Кремля, помощником российского президента Владиславом Сурковым.

"При президентстве Обамы помощник госсекретаря по делам Европы Виктория Нуланд в конце концов не смогла достичь прогресса в прошлом году через этот канал", - отмечает The Washington Post.

Напомним, недавно государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявлял, что Россия не сможет вернуться в "большую восьмерку", пока не выполнит Минские соглашения и не восстановит суверенитет Украины.

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Высказывания Луценко и Авакова отправят в Высший совет правосудия
Янукович говорит, что хочет принять участие в суде, но на своих условиях
Суд о госизмене Януковича: Защита хочет, чтобы пришел Луценко
Хроника 29 мая. Сбитый украинский вертолет и ссора Коломойского и Абромавичуса
Все новости
Другая Одесса

Отрывок из романа "Танжер" Йвана Козленко

Видео

Собака спасла двух бойцов АТО, взяв удар на себя