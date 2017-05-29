На Закарпатье пытались закупить санкционную спецтехнику из РФ на 30 миллионов

Правоохранители предупредили закупку через тендеры на Закарпатье российской санкционной автотехники на почти 30 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

СБУ установила, что в регионе объявлены тендеры на приобретение пожарного аэродромного автомобиля и 16 школьных автобусов. Победители этих конкурсов планировали поставить технику российских производителей, в отношении которых действуют специальные экономические санкции, введенные решением СНБО.

Спецслужба проинформировала тендерные комитеты о выявленных нарушениях, после чего закупка российского спецтранспорта была отменена.

Украинская правда