Геращенко добивается резолюции ОБСЕ по убийству наблюдателя на Донбассе

122 просмотра
0
Понедельник, 29 мая 2017, 11:54

Случаи гибели представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и сексуальных домогательств к наблюдателям должны стать поводом для принятия резолюции на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Такое мнение высказала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко в ходе встречи с постоянными представителями государств – участников ОБСЕ в понедельник в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"В Минской группе мы будем додавливать представителей ОРДО и ОРЛО провести всестороннее расследование фактов гибели и фактов сексуального домогательства: чтобы были установлены фамилии, чтобы виновные были наказаны. Мы считаем, что этот случай должен стать специальным фактом для принятия резолюции на Парламентской ассамблее ОБСЕ", – сказала Геращенко.

По словам первого вице-спикера, в подобных случаях "не может быть политики – тут совместное невосприятие жестокости и невосприятие антигуманных методов".

Геращенко отметила, что правительства стран-участниц ОБСЕ должны жестко и публично реагировать на такие факты, как это сделали правительства Германии, Франции и Украины.

Она напомнила, что украинский парламент осуждает и не воспринимает какие-либо действия, препятствующие работе миссии ОБСЕ.

Как известно, утром 23 апреля в районе населенного пункта Пришиб Луганской области, контролируемого незаконными вооруженными формированиями, предположительно на мине подорвался автомобиль СММ ОБСЕ, один сотрудник миссии погиб, еще двое получили ранения.

5 мая СММ ОБСЕ сообщила о домогательствах с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей со стороны вооруженного мужчины в ОРДО в отношении женщины – члена патруля миссии.

Темы: Донбасс терроризм ОБСЕ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Боевики ночью обстреливали Красногоровку со 152-мм артиллерии 29 мая 2017, 11:19
Боевики ОРДО дважды задерживали патруль ОБСЕ на блокпосту 29 мая 2017, 11:06
В ОРДО хотят спекулировать ситуацией с ДФС в Минске – СЦКК 29 мая 2017, 10:03
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Высказывания Луценко и Авакова отправят в Высший совет правосудия
Янукович говорит, что хочет принять участие в суде, но на своих условиях
Суд о госизмене Януковича: Защита хочет, чтобы пришел Луценко
Хроника 29 мая. Сбитый украинский вертолет и ссора Коломойского и Абромавичуса
Все новости
Другая Одесса

Отрывок из романа "Танжер" Йвана Козленко

Видео

Собака спасла двух бойцов АТО, взяв удар на себя