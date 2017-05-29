Парубий назвал единственную организацию, способную остановить Россию
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий считает, что остановить агрессию России сможет только Организация Североатлантического Договора (НАТО).
Об этом он сообщил на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Грузии, передают "Українські Новини".
"Россия остановится только там, где ее остановят. Сегодня в мире нет ни одной международной организации, кроме НАТО, которая способна это сделать", - сказал он.
Парубий в очередной раз выразил надежду, что Украина станет членом НАТО.
Также спикер уверен, что членство Украины в Североатлантическом Альянсе является единственной возможностью гарантировать безопасность страны.
Кроме того, Парубий призвал участников Парламентской ассамблеи провести одного из ближайших своих заседаний в Украине.
Как сообщалось, президент ПА НАТО Паоло Алли заявляет, что Россия должна вернуться к официально признанным границам.
В ходе заседания ПА НАТО в Тбилиси Украина передала вице-президенту организации и членам национальных делегаций аналитический доклад о связи РФ с террористическими организациями на Ближнем Востоке и в Средней Азии.
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