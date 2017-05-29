Фигурантов мукачевской перестрелки из ПС отпустили на поруки

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Понедельник, 29 мая 2017, 12:49

Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области отпустил на поруки четверых бойцов "Правого сектора", которых судят по "мукачевскому делу".

Их взяли на поруки народный депутат Михаил Головко и мэр города Сколе Владимир Москаль, сообщают активисты Роман Бухтояров та Алла Хаятова в Facebook.

Прокуроры просили продлить срок содержания под стражей, однако фигурантов дела освободили прямо в зале суда.

Под судом проходил митинг в поддержку задержанных.

Следующее судебное заседание состоится 8-9 июня.

Хаятова называет незаконным содержание под стражей парней из "Правого сектора".

Как известно, 11 июля 2015 года в городе Мукачево произошло вооруженное столкновение между бойцами "Правого сектора" и людьми из окружения нардепа Михаила Ланё. Поводом для конфликта якобы стала контрабанда. В результате столкновения были раненные и убитые.

ВСК признала виновными в этих событиями все стороны конфликта. На скамье подсудимых оказались члены "Правого сектора", их обвиняют в бандитизме, незаконном хранении оружия, перекрытии путей, причинении тяжелых телесных повреждений и т.п.

На прошлом заседании прокурор вручил подозреваемым измененное обвинение, в котором уже нет ст. 258 Уголовного кодекса Украины ("террористический акт"), отмечает "Укринформ".

Темы: Мукачево Правый сектор контрабанда суд
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