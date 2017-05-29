Путин одобрил админнадзор за осужденными за терроризм

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Понедельник, 29 мая 2017, 12:59

Президент России Владимир Путин одобрил поправки в закон, регламентирующий вопросы административного надзора за лицами, отбывшими срок за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Об этом сообщает российское издание Коммерсант.

Издание отмечает, что данные поправки предусматривают введение административного надзора за освобожденными гражданами, которые были осуждены по статьям террористической и экстремистской направленности.

"Поднадзорное лицо обязано являться в орган внутренних дел от одного до четырех раз в месяц, также осужденным запрещается выезд за пределы установленной судом территории", - пишет издание.

Указывается, что по мнению экспертов большая часть осужденных за экстремизм – это пользователи социальных сетей.

Федеральный закон был принят Госдумой 17 мая и одобрен Советом федерации 24 мая.

Как известно, Советский райсуд Астрахани в 2016 году на "тайном заседании" установил административный надзор на 3 года за сыном Мустафы Джемилева, которого вывезли в Россию после аннексии Крыма.

Однако российские власти признали Хайсер Джемилева гражданином Украины, поэтому административный надзор с него снимут.

25 августа 2015 Северо-Кавказский военный суд Ростова признал виновными крымчан Олега Сенцова и Александра Кольченко. Сенцов осужден в совокупности к 20 годам лишения свободы. Его признали виновным в создании террористической группировки и руководстве им. Также суд признал Сенцова виновным в совершении двух терактов.

Темы: Путин терроризм
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