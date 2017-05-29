Адвокаты Януковича третий час подряд заявляют однотипные ходатайства
Адвокаты экс-президента Виктора Януковича третий час подряд на подготовительном заседании Облонского райсуда Киева в деле о государственной измене заявляют однотипные ходатайства против заочного осуждения.
Это отмечает пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
"Суд над Януковичем. Сторона защиты третий час объявляет ходатайства. В общем уже 138 однотипных возражений против проведения специального судебного производства против Януковича", – пишет она в Facebook.
В свою очередь журналист Яна Полянская отмечает, что адвокаты экс-президента подготовили 230 ходатайств в суд.
Адвокати Януковича підготували 230 клопотань до суду. Сьогоднішнє засідання триває третю годину, тека папочок у захисту не меншає— Яна Полянська (@PolianskaRS) May 29, 2017
Украинская правда
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