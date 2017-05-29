Адвокаты Януковича хотят, чтобы суд допросил Порошенко

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Понедельник, 29 мая 2017, 13:52

Защита экс-президента Виктора Януковича планирует заявить ходатайство о допросе президента Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова и экс-премьера Арсения Яценюка.

Об этом заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк журналистам в понедельник.

"Мы планируем заявить ходатайство о допросе всей верхушки властей данной страны, которая участвовала в событиях февраля 2014 года... Это Турчинов, это Порошенко, Яценюк и прочие", – сказал он.

Как известно, Генеральная прокуратура обвиняет Януковича в государственной измене. В деле фигурирует письмо Януковича от 1 марта 2014 года к президенту Российской Федерации Владимиру Путина с просьбой ввести войска в Украину. Аналогичное письмо бывший лидер Украины направил и Совету Федерации РФ.

По мнению ГПУ, это письмо узаконило предоставление Путину разрешения на использование российских войск в Украине, что способствовало аннексии Крыма и оккупации части Донбасса.

4 мая 2017 года Оболонский районный суд Киева начал подготовительное заседание по делу против Виктора Януковича о госизмене по процедуре специального (заочного) досудебного расследования.

Суд разрешил участие по видеосвязи экс-президенту, который сбежал в Россию, и предоставил Януковичу 3 варианта видеосвязи с судом.

29 мая на заседании суда адвокаты зачитали заявление подзащитного, в котором сказано, что Янукович хочет участвовать в заседании суда, но на своих условиях.

В заявлении, в частности, утверждается, что Янукович не получал вызова из Оболонского райсуда Киева, а также ему не обеспечили участие в заседании через видеоконференцію из Ростовского областного суда РФ.

Гособвинение просит осудить Януковича к пожизненному заключению.

Роман Кравец, Алена Рощенко, УП

Темы: Янукович дело о госизмене суд
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