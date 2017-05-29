Черногория готовит ноту протеста России

331 просмотр
0
Понедельник, 29 мая 2017, 14:13

Темы: Черногория
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Парламент Черногории ратифицировал вступление страны в НАТО 28 апреля 2017, 17:33
Черногория обвинила РФ в манипуляциях и информационной войне 21 апреля 2017, 09:54
В Черногории задержали украинку, причастную к "газовой схеме" Онищенко 12 апреля 2017, 16:17
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Адвокаты Януковича хотят, чтобы суд допросил Порошенко
СБУ проводит обыски в офисах "Яндекс Украина"
Фигурантов мукачевской перестрелки из ПС отпустили на поруки
Геращенко требует резолюции ОБСЕ по убийству наблюдателя на Донбассе
Все новости
Ручная робота

Молодые украинские графики и создатели принтов, которых нужно знать

Резонанс

Драки школьниц в Чернигове: Полиция объявила о подозрении участницам