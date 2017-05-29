Налоговик на Киевщине получил подарком 2 млн грн от жены

Начальник одного из отделений налоговой инспекции в Киевской области Сергей Обушевський получил от своей жены подарок в денежной форме в размере 2 024 088 гривен.



Об этом в понедельник сообщает Радио Свобода.



Обушевський является начальником Полесского отделения Вышгородской объединенной государственной налоговой инспекции Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области.



Информация о подарке содержится в реестре электронных деклараций.



После этого Обушевський сразу внес запись в реестр про приобретение квартиры площадью 122 квадратных метра в 1 712 100 гривен в городе Бровары у гражданки Юлии Черкашиной.



Согласно данным с электронных деклараций Обушевського за 2015 и 2016 годы, размеры наличных средств у семьи налоговика достигали 30 и 25 тысяч долларов соответственно.



В издании отметили, что источников доходов, которые могли бы объяснить подарок в размере более 2 миллионов гривен, не удалось найти.