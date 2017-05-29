Две трети россиян хотят Путина на новый срок

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Понедельник, 29 мая 2017, 15:48

Более половины россиян (66%) хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента РФ по истечении его нынешнего президентского срока.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного "Левада-Центром".

Согласно сообщению каждый пятый (20%) этого не хотел. Затруднились ответить 14% участников опроса, проведенного 19-22 мая среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

В ходе исследования респондентам был задан вопрос: "Если бы выборы президента России состоялись в ближайшее воскресенье, пришли бы вы на эти выборы и если да - за кого бы вы проголосовали, если бы в списке кандидатов были следующие политики?"

По данным опроса, Путина поддержали бы 63% россиян в целом и 82% тех, кто готов голосовать.

За лидера ЛДПР Владимира Жириновского проголосовали бы 6% россиян в целом и 8% тех, кто собирается голосовать, за лидера КПРФ Геннадия Зюганова - 3% и 4% соответственно, за оппозиционера Алексея Навального - по 2% соответственно.

По 1% и тех, и других респондентов поддерживают лидера "Справедливой России" Сергея Миронова и председателя Федерального политкомитета партии "Яблоко" Григория Явлинского.

Также, как показал опрос, каждый второй опрошенный (56%) не считает, что в РФ до 2018 года может появиться лидер, способный заменить В.Путина на посту президента России, после того как закончится нынешний президентский срок В.Путина. В возможности появления такого лидера не сомневаются 26% россиян. Затруднились ответить 18%.

Как известно, очередные выборы президента РФ пройдут в 2018 году. Президент РФ избирается сроком на шесть лет. Одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд.

Действующий президент РФ Путин в 2012 году был избран на этот пост на шесть лет после внесения изменений в Основной закон, которые дают ему право быть избранным на второй шестилетний срок.

Как известно, 19 мая Госдума РФ приняла во втором чтении пакет изменений в избирательное законодательство, по которым выборы президента перенесут на 18 марта 2018 года, то есть на годовщину аннексии Крыма.

Темы: Путин виборы Росcия
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