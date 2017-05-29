Крымский "самооборонец" требует у Чийгоза миллион за "отравление газом"

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Понедельник, 29 мая 2017, 15:51

На 120-м заседании "суда" в деле зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза свидетель Анатолий Соловьев, который находился 26 февраля 2014 года в окружении рядов "крымской самообороны", потребовал компенсации в размере одного миллиона рублей за отравление газом.

Об этом рассказал 29 мая адвокат Чийгоза Николай Полозов в видеоотчете, передает "Укринформ".

"На утренней части заседания был свидетель Соловьев, который заявил гражданский иск о нанесении ему материального ущерба на сумму один миллион рублей. Суд признал его гражданским истцом, признал Ахтема Чийгоза гражданским ответчиком", – сообщил Полозов.

По его словам, из иска следует, что потерпевший Соловьев, будучи членом "народного ополчения", 26 февраля в 12 часов отошел от здания Верховной Рады АРК с разрешения командира роты Шувалова "и пошел в сторону почтамта на улице Люксембург, где услышал слова женщины о газовом баллоне на улице Пушкина".

"Затем он направился на улицу Пушкина, там он пытался отключить этот газ, ему стало плохо, он потерял сознание, и после этого его доставили в больницу, где у него якобы была остановка сердца", – передал слова свидетеля обвинения Полозов.

При этом медицинские документы, которые он предоставил, не указывают на взаимосвязь между событиями 26 февраля и отравлением любым газом, уточнил адвокат.

"Отвечая на вопросы сторон, Соловьев дал показания, что ранее страдал заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой системы, диабетом второго типа, находился до 22 февраля в госпитале, самовольно оставил госпиталь по призыву Шувалова и вступил в народное ополчение, недолечившись", – отметил Полозов.

Он также подчеркнул, что свидетель не смог подтвердить, что понес в ходе последующего лечения с 2014 года какие-либо материальные затраты.

"Окончательное решение по его иску суд принимать одновременно с вынесением приговора", – резюмировал Полозов.

Ахтема Чийгоза задержали в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство".

"Дело Чийгоза" российский суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля" после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно - по заместителю председателя Меджлиса, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

Темы: Крым права человека
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