Майские заморозки на треть уменьшат урожай фруктов и ягод

Майские морозы, которые наблюдались почти по всей территории Украины, причинили значительный ущерб плодово-ягодным культурам и винограду.

Прогнозные показатели валового сбора урожая уменьшены на 29% на основании данных, которые поступили от структурных подразделений агропромышленного развития облгосадминистраций.

Как сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия, в абсолютных показателях общенациональный прогноз урожая ягод и фруктов уменьшены с 2473 до 1755 тысяч тонн.

Наибольшему ущербу подверглись косточковые культуры – прогноз их урожая уменьшили с 476 до 292 тысяч тонн (на 39%). Среди этих культур самый большой недобор урожая ожидают у абрикоса, персика и нектарина. Планируют собрать 33,3 тысячи тонн абрикосов, 9,7 тысячи тонн персика и нектарина (ранее ожидали 71 и 18 тысяч тонн соответственно).

Наименьший вред причинен урожаю винограда – в пределах 13% (ожидают 333 тысяч тонн против предыдущего прогноза в 380 тысяч тонн).

Прогноз урожайности снизился: для яблонь на 26,6%, для груш – на 25,1%; для черешен – на 38,6%, для вишен – на 33,8%, для слив – на 34,6%, для алычи – на 26%, для абрикосов – аж на 52,9%, для персиков и нектаринов – на 47,4%, для смородины – на 22,9%, малины и ежевики – на 18,1%, голубики – на 27,2%, земляники – на 30,9%.

Урожай орехов может снизиться почти на 36%.

Прогнозы урожая

Ранее в Минагрополитики подсчитали, что майские заморозки существенно не повлияли на состояние зерновых: его оценивают как хорошее и удовлетворительное.

Алена Рощенко, УП