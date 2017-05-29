Майские заморозки на треть уменьшат урожай фруктов и ягод
Майские морозы, которые наблюдались почти по всей территории Украины, причинили значительный ущерб плодово-ягодным культурам и винограду.
Прогнозные показатели валового сбора урожая уменьшены на 29% на основании данных, которые поступили от структурных подразделений агропромышленного развития облгосадминистраций.
Как сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия, в абсолютных показателях общенациональный прогноз урожая ягод и фруктов уменьшены с 2473 до 1755 тысяч тонн.
Наибольшему ущербу подверглись косточковые культуры – прогноз их урожая уменьшили с 476 до 292 тысяч тонн (на 39%). Среди этих культур самый большой недобор урожая ожидают у абрикоса, персика и нектарина. Планируют собрать 33,3 тысячи тонн абрикосов, 9,7 тысячи тонн персика и нектарина (ранее ожидали 71 и 18 тысяч тонн соответственно).
Наименьший вред причинен урожаю винограда – в пределах 13% (ожидают 333 тысяч тонн против предыдущего прогноза в 380 тысяч тонн).
Прогноз урожайности снизился: для яблонь на 26,6%, для груш – на 25,1%; для черешен – на 38,6%, для вишен – на 33,8%, для слив – на 34,6%, для алычи – на 26%, для абрикосов – аж на 52,9%, для персиков и нектаринов – на 47,4%, для смородины – на 22,9%, малины и ежевики – на 18,1%, голубики – на 27,2%, земляники – на 30,9%.
Урожай орехов может снизиться почти на 36%.
Ранее в Минагрополитики подсчитали, что майские заморозки существенно не повлияли на состояние зерновых: его оценивают как хорошее и удовлетворительное.
Алена Рощенко, УП
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