Кубов выписал заместителям премии по 100 тысяч гривен

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Понедельник, 29 мая 2017, 16:25

Министр экономического развития и торговли Степан Кубив подтвердил "Украинской правде", что премировал своих заместителей Максима Нефедова и Юрия Бровченко на около 100 тыс. гривен за сверхурочную работу.

Об этом говорится в статье "Украинской правды" Ударники труда. Высокопоставленные выписывают премии до 100 тис.

Из базы данных электронных деклараций известно, что в конце 2016-го два заместителя министра экономразвития внесли существенные изменения в своих электронных деклараций.

Максим Нефедов 28 декабря указал 111 859 гривен зарплаты по основному месту работы.

Юрий Бровченко 17 декабря указал 111 274 гривен, а 31 декабря - 105 371 гривен.

Эти выплаты были не зарплатой, а именно премией. Степан Кубив подтвердил УП, что его заместители были премированы на суммы порядка 100 тис. гривен. Но причины назвал другие.

"Есть положения и принципы. Интенсивность работы, которую делали не только они, но и другие, а это и выходные дни, когда мы работали, те выезды в нерабочие дни по оценке предприятий. Вы же знаете, какая была ситуация в государственных предприятиях. И один, и второй ведет эти предприятия. Это связано согласно четкой нормы", - прокомментировал Кубов.

Размеры премий министр не считает слишком большими. Объясняет все сверхурочной работой.

"Когда люди работают в субботу и воскресенье, мы проводим заседание и в 8, и в 9 вечера, то это заслуженно", - отметил Кубов.

Как сообщалось, самые большие премии по всем государственных органов в 2016 году получили председатель Генпрокуратуры и его заместители.

Темы: экономика
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Комментарии — 3
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IP: 35.187.34.---kulemet29.05.2017 18:01
Результат: ВВП за 2013: 183,310 млрд.USD, за 2014:131,805 млрд.USD(-28,1%);2015:90,615 млрд.USD(-31,3%), 2016р (-14,6%)
ВВП (в USD) на душу населения:за 2013(4030,3USD),2014(3014,6USD або-25,2%), 2015р (2115,4USD або-29,8%) Фінансовий портал мінфіну. Gnidy/За такий результат гнати в шию
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IP: 95.132.132.---vold29.05.2017 17:57
І рука не здригнулася.
Україна в десятці найбагатших.
Заслужили!
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IP: 35.187.182.---kerubino29.05.2017 17:39
Ала перетрудилися злодіі ,разом з Кубівим .
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