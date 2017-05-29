Менее половины нардепов ходили на все заседания Рады в мае – КИУ

Лишь 164 народных депутата из 422 посетили все заседания Верховной Рады в мае 2017 года.

Об этом говорится в исследовании Комитета избирателей Украины в рамках проекта "Дословно".

По данным письменной и электронной регистрации, 11 народных депутатов пропустили все 100% заседаний Рады в мае. Это внефракционные Эдуард Матвийчук, Андрей Билецкий, Дмитрий Ярош, Владимир Парасюк, Валерий Богуслаев из "Воли Народа", "оппоблоковец" Евгений Бакулин, Петр Сабашук (БПП), а также Сергей Клюев и Александр Онищенко, которых разыскивают украинские власти.

Среди фракций лучше всего посещали заседания парламента в мае депутаты Радикальной партии Олега Ляшко, Народного Фронта и БПП.

В среднем на заседаниях были зарегистрированы 89% депутатов РПЛ, 85% - НФ, 84% - БПП, 82% - "Самопомочи", 76% - "Батькивщины", 75% - "Видродження", 74% - внефракционных депутатов.

Худшие показатели посещаемости демонстрируют "Оппозиционный блок" (68%) и "Воля Народа" (65%).

В целом в мае состоялось 12 пленарных заседаний Верховной Рады, на которых было принято в общей сложности свыше 30 проектов законов и постановлений.

Украинская правда