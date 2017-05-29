Менее половины нардепов ходили на все заседания Рады в мае – КИУ

61 просмотр
0
Понедельник, 29 мая 2017, 16:24

Лишь 164 народных депутата из 422 посетили все заседания Верховной Рады в мае 2017 года.

Об этом говорится в исследовании Комитета избирателей Украины в рамках проекта "Дословно".

По данным письменной и электронной регистрации, 11 народных депутатов пропустили все 100% заседаний Рады в мае. Это внефракционные Эдуард Матвийчук, Андрей Билецкий, Дмитрий Ярош, Владимир Парасюк, Валерий Богуслаев из "Воли Народа", "оппоблоковец" Евгений Бакулин, Петр Сабашук (БПП), а также Сергей Клюев и Александр Онищенко, которых разыскивают украинские власти.

Среди фракций лучше всего посещали заседания парламента в мае депутаты Радикальной партии Олега Ляшко, Народного Фронта и БПП.

В среднем на заседаниях были зарегистрированы 89% депутатов РПЛ, 85% - НФ, 84% - БПП, 82% - "Самопомочи", 76% - "Батькивщины", 75% - "Видродження", 74% - внефракционных депутатов.

Худшие показатели посещаемости демонстрируют "Оппозиционный блок" (68%) и "Воля Народа" (65%).

В целом в мае состоялось 12 пленарных заседаний Верховной Рады, на которых было принято в общей сложности свыше 30 проектов законов и постановлений.

Украинская правда

Темы: Верховная Рада
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Чорновол говорит, что нардепов хотели подкупить из-за денег Януковича 29 мая 2017, 14:46
Партию "Народный рух Украины" возглавил нардеп из БПП 29 мая 2017, 14:12
В ОБСЕ считают, что Украина неправильно избирает омбудсмена 29 мая 2017, 13:06
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
ГПУ - лидер среди премий за 2016 год. Наибольшую получил Холодницкий
Адвокаты Януковича хотят, чтобы суд допросил Порошенко
СБУ проводит обыски в офисах "Яндекс Украина"
Фигурантов мукачевской перестрелки из ПС отпустили на поруки
Все новости
"Там не нудно!"

Як це – провести вісім років на Антарктиді

Афиша на 26-28 мая

День Киева на Софии, кураж Night Market, 100 фильмов за 100 минут...