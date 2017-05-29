Суд отказался судить задержанного на взятке экс-замглавы Минздрава

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Понедельник, 29 мая 2017, 16:56

Печерский суд Киева вернул прокуратуре обвинительный акт в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Романа Василишина.

Об этом сообщает в Facebook член правления Центра противодействия коррупции Александра Устинова.

По ее словам, в постановлении суда говорится, что он отказался судить Василишина, поскольку "была нарушена подследственность".

"Человеческим языком это означает, что Генпрокуратура не имела права задерживать Василишина и должна была передать дело НАБУ", - пояснила Устинова.

"Но генпрокурор и глава СБУ так тогда хотели пиара, что пошли на нарушение закона и сами взяли Василишина. Теперь он свободен, потому что взяли его с нарушением закона", - добавила она.

При этом в решении суда говорится, что Василишину оставляют без изменении меру пресечения в виде залога.

 
Роман Василишин

Как сообщалось 8 июля 2016, правоохранители задержали "на горячем" заместителя министра здравоохранения Украины Романа Василишина.

"Установлено, что указанный чиновник создал систему поборов с практикующих врачей за предоставление им возможности в дальнейшем осуществлять должным образом свои функциональные обязанности, в частности проводить операций в Александровской больнице. Киева", - сообщили тогда в прокуратуре.

В то же время Высший специализированный суд Украины признал, что из-за нарушения подследственности доказательства, собранные следствием, могут быть признаны в суде недопустимыми. Об этом также неоднократно отмечал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Украинская правда

Темы: Минздрав суд взятка
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IP: 35.187.182.---kerubino29.05.2017 17:37
А хто б сумнівався ,що так буде .Всі ці арешти -це піар ,як може злодій злодія посадити .
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