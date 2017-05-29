Шарину в Москве предлагают посадить на 5 лет условно

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Понедельник, 29 мая 2017, 17:52

Гособвинение РФ просит приговорить к пяти годам заключения условно бывшего директора Библиотеки украинской литературы Наталью Шарину, обвиняемую в экстремизме и растрате.

Об этом в понедельник сообщило российское агентство ТАСС.

Указывается, что прения сторон по этому делу проходят в Мещанском суде Москвы.

"Прошу признать Шарину виновной в инкриминируемых преступлениях и назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы условно", - сказала прокурор Людмила Баландина.

Ожидается, что 29 мая в дебатах с заключительным словом выступит подсудимая, после чего судья удалится для вынесения приговора.

Как известно, 28 октября 2015 в Библиотеке украинской литературы в Москве прошли обыски, после чего ее директор Шарина была задержана.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Шарина была видпралена под домашний арест, который неоднократно продлевался судом и продолжается.

По данным СКР, поводом для возбуждения дела стало распространение среди посетителей библиотеки издания Дмитрия Корчинского, которое было признано судом экстремистским материалом и запрещено к использованию.

5 апреля 2016 директору библиотеки было предъявлено еще одно обвинение - в растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). По версии следствия, Шарина в 2011-2013 годах тратила предназначены для выплаты юристам библиотеки средства на свою защиту по первому уголовному делу об экстремизме, которую впоследствии было закрыто в 2013 году.

В начале февраля защита Шариной обратилась в Страсбургский суд с жалобой на условия ее домашнего ареста.

В мае 2017 года Шарина заявила, что изъятые в учреждении материалы, которые стали основанием для возбуждения в отношении нее дела об экстремизме, были подброшены.

Темы: Росcия тюрьма
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IP: 35.187.34.---byv29.05.2017 18:03
Не за темою - звернення до БПП. Вгамуйте п...а і клоуна уколова (блоги УП). Це ж жахливе "позорище"!
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