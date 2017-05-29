День в АТО: Боевики применили запрещенную артиллерию, потерь нет

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Понедельник, 29 мая 2017, 18:52

С начала суток пророссийские боевики 16 раз применяли оружие против подразделений ВС Украины, в частности, дважды использовали запрещенное минскими соглашениями тяжелое артиллерийское вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Приморское направление. На этом участке линии соприкосновения в полтретьего ночи незаконные вооруженные формирования в течение тридцати минут обстреливали оборонительные укрепления украинских воинов под Красногоровкой из тяжелых артиллерийских систем калибра 122 и 152 мм. Более полутора десятка смертоносных боеприпасов разорвались вблизи наших позиций. К счастью, никто из украинских воинов не пострадал", - говорится в сообщении.

На том же направлении, согласно информации, боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов в районе Гнутово, Водяного и Марьинки. Украинские опорные пункты у Широкино противник обстрелял из минометов калибра 82 мм. Вблизи Красногоровки и Марьинки днем вели огонь вражеские снайперы и пулеметчики.

На Донецком направлении ситуация несколько стабилизировалась, но обстрелы незаконных вооруженных формирований не прекратились.

В частности, на рассвете пророссийские бандформирования осуществили обстрел укреплений ВС Украины в пригороде Авдеевки из минометов различных калибров, в том числе и запрещенных, гранатометов и стрелкового оружия.

Еще ранее под обстрел из стрелкового оружия попали украинские позиции в районе н.п. Каменка. А в полдень бандиты ударили из 82-мм минометов и легкого вооружения по одному из опорных пунктов неподалеку Троицкого.

"Луганское направление. С начала суток враг чаще всего применял оружие против украинских воинов, которые держат оборону у Крымского. Там он применял гранатометы различных модификаций и крупнокалиберные пулеметы. Также из пехотного вооружения противник вел огонь у Малинового и Донца. Бойцов сил АТО, которые несут службу у поселка Новотошковское, выслеживал вражеский снайпер", - говорится в сообщении.

С начала суток среди военнослужащих ВС Украины потерь не было.

Украинская правда

Темы: АТО
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