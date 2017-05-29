В деле Януковича допросили Яценюка, Турчинова и Авакова

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Понедельник, 29 мая 2017, 19:37

По делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича были допрошены министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь СНБО Александр Турчинов и экс-премьер Арсений Яценюк.

Об этом журналистам в понедельник заявил представитель государственного обвинения Руслан Кравченко.

По его словам, политики были допрошены на стадии досудебного следствия, а также их будут вызывать в суд.

На вопрос журналистов, будет ли допрошен президент Петр Порошенко, Кравченко отметил: "Обвинение не планирует вызвать президента, потому что необходимости нет".

Как известно, Генеральная прокуратура обвиняет Януковича в государственной измене. В деле фигурирует письмо Януковича от 1 марта 2014 года к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину. Аналогичное письмо бывший президент Украины направил и Совету Федерации РФ.

4 мая 2017 года Оболонский районный суд Киева начал подготовительное заседание по делу против Виктора Януковича о госизмене по процедуре специального (заочного) досудебного расследования.

Роман Кравец, УП

Темы: Янукович Яценюк Турчинов Аваков
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