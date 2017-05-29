Прокуратура обжалует отказ суда браться за дело Василишина

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Понедельник, 29 мая 2017, 19:59

Прокуратура Киева намерена обжаловать определение Печерского суда Киева, который вернул прокурору обвинительный акт в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Романа Василишина, подозреваемого во взяточничестве.

Об этом сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец, передают "Украинские новости".

По ее словам, прокуратура не согласна с решением нижестоящего суда и будет подавать апелляционную жалобу.

Как известно, Печерский районный суд Киева 19 мая вернул прокуратуре обвинительный акт в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Василишина из-за нарушения правил подследственности досудебного расследования.

Темы: суд прокуратура
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IP: 77.121.191.---Rois29.05.2017 21:49
Правильно судді зробили, іх попереджали , шо це підсудність набу.
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