Прокуратура обжалует отказ суда браться за дело Василишина

Прокуратура Киева намерена обжаловать определение Печерского суда Киева, который вернул прокурору обвинительный акт в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Романа Василишина, подозреваемого во взяточничестве.

Об этом сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец, передают "Украинские новости".

По ее словам, прокуратура не согласна с решением нижестоящего суда и будет подавать апелляционную жалобу.

Как известно, Печерский районный суд Киева 19 мая вернул прокуратуре обвинительный акт в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Василишина из-за нарушения правил подследственности досудебного расследования.