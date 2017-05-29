Прокуратура обжалует отказ суда браться за дело Василишина
Прокуратура Киева намерена обжаловать определение Печерского суда Киева, который вернул прокурору обвинительный акт в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Романа Василишина, подозреваемого во взяточничестве.
Об этом сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец, передают "Украинские новости".
По ее словам, прокуратура не согласна с решением нижестоящего суда и будет подавать апелляционную жалобу.
Как известно, Печерский районный суд Киева 19 мая вернул прокуратуре обвинительный акт в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Василишина из-за нарушения правил подследственности досудебного расследования.
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