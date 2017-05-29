ГПУ подала апелляцию на решение отпустить экс-главу ГНС Луганщины
Генпрокуратура подала апелляционную жалобу на решение Печерского суда Киева, который отказался арестовать бывшего начальника Государственной налоговой службы в Луганской области Александра Антипова и отпустил его под залог в размере 15 млн гривен.
Об этом "Українським новинам" сообщил представитель Генпрокуратуры.
По его словам, апелляционная жалоба зарегистрирована в понедельник.
Как известно, 24 мая Печерский районный суд Киева отпустил под залог в размере 15 млн гривен Антипова.
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