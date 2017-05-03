Украина присоединилась к конвенции о защите хребетных животных

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Среда, 3 мая 2017, 05:49

Украина присоединилась к Европейской конвенции о защите позвоночных животных, которых используют для исследовательских и научных целей.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в twitter.

"Подписал от имени Украины Европейскую конвенцию о защите позвоночных животных, используемых для исследовательских и других научных целей", - написал он.

Европейская конвенция о защите позвоночных животных была принята Советом Европы в 1986 году, с целью минимизировать их использование в экспериментах, причиняющих психические и физические страдания.

Темы: Европа
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