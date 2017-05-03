ЮНЕСКО принял резолюцию, осуждающую действия Израиля в Иерусалиме

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Среда, 3 мая 2017, 06:27

Исполнительный совет ЮНЕСКО принял резолюцию, которая осуждает действия Израиля в частично оккупированном Иерусалиме и в секторе Газа.

Об этом, ссылаясь на агентство Al Jazeera, пишет Лига.net.

В резолюции Израиль назван оккупирующим государством, а его суверенитет над Иерусалимом "недействительным".

За принятие документа проголосовали 22 страны. В частности,  Россия, Китай, Бразилия, Швеция, ЮАР, Иран, Малайзия, республика Маврикий, Нигерия, Сенегал, Бангладеш, Пакистан, Вьетнам, Никарагуа, Чад и семь арабских государств. 

Против - США, Германия, Италия, Великобритания, Голландия, Литва, Греция, Парагвай, Украина, Того.

Палестинские лидеры, в свою очередь, поприветствовали это решение, назвав его "шагом вперед".

"Мы будем защищать наше наследие и культуру, наше прошлое и наше будущее. Мы будем сталкиваться с кампаниями по искажению и уничтожению израильскими оккупационными властями, вооружившись международными законами и по воле палестинского народа, которые способны создать будущее, свободное от оккупации", - заявил палестинский министр иностранных дел Рияд Малки.

Резолюция призывает Израиль, как "оккупационную силу" прекратить "постоянные раскопки, туннелирование, строительство и проекты в Восточном Иерусалиме". Также в документе Израиль обвиняется в принятии мер, которые "меняют или претендует на изменение характера и статуса Священного города".

Министерство иностранных дел Израиля, как сообщают журналисты, назвало резолюцию "ненужной политизацией ЮНЕСКО" еще до ее принятия.

"Предлагаемая резолюция не повлияет на нашу решимость сотрудничества в Иерусалиме", - заявили в израильском ведомстве.

Темы: Израиль ООН
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