У посольства США в Кабуле подорвался смертник, есть жертвы

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Среда, 3 мая 2017, 08:09

В результате взрыва смертника у посольства США в Кабуле в среду погибли четыре человека и ранены не менее 22.

Об этом сообщили афганские официальные лица, пишет Reuters.

Взрыв был осуществлен против конвоя коалиции НАТО в час пик в одном из самых оживленных районов Кабула. Чиновники министерства здравоохранения сообщили о гибели четырех человек и по меньшей мере 22 человека получили ранения.

Сообщений о потерях среди военных от взрыва, произошедшего среди бронетранспортеров, нет. Зато взрыв повредил несколько гражданских автомобилей поблизости. По словам сотрудников службы безопасности это был теракт.

Темы: Афганистан терроризм НАТО
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