Кабмин вводит платную аттестацию для потенциальных госчиновников

Кабинет министров утвердил порядок платной аттестации лиц, претендующих на поступление на государственную службу, в отношении владения государственным языком.

Об этом сообщает Униан.

Согласно постановлению №301 от 26 апреля, платные услуги по проведению аттестации и выдачи по ее результатам свидетельства о свободном владении украинским могут выдаваться высшими учебными заведениями, которые осуществляют подготовку в сфере публичного управления и администрирования.

Для этого при вузах создаются аттестационные комиссии в составе трех членов и председателя, которые имеют высшее образование по специальности Филология, при этом один из них должен иметь степень не ниже доктора философии.

Сама аттестация состоит из письменной (тест и перевод текста, который касается публичного управления) части продолжительностью 60 минут и устной (деловой разговор на заданный сценарий и сообщение-презентация на определенную тему) продолжительностью до 45 минут.

Свободное владение государственным языком без фактической сдачи письменной и устной части аттестации можно бесплатно подтвердить школьным аттестатом с оценкой 5 (или 10, если аттестат получен после 2000 года) за изучение украинского языка, дипломом о высшем образовании с оценкой "отлично" за украинский язык или по специальности филология.

Удостоверение о владении государственным языком действует бессрочно.