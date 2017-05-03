Апелляцию по Мартыненко перенесли

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Среда, 3 мая 2017, 11:55

Рассмотрение апелляционной жалобы относительно меры пресечения экс-депутату Николаю Мартыненко пренесли на 12 мая.

Об этом сообщает корреспондент УП из зала суда.

Коллегия судей приняла такое решение, потому что в Апелляционный суд Киева не поступили материалы производства по Соломенскому райсуду Киева.

Судьи предложили перенести заседание на 12 мая 10.00. Прокуроры и защита Мартыненко не были против.

Сам Мартыненко считает неадкватной апелляцию прокуроров.

"Это неадекватно (ходатайство САП на обжалование решения Соломенского райсуду- ред.) Соломенский суд наложил на меня обязательства и я их придерживаюсь, хотя с ними не согласен. Я готов даже эту меру выполнять", - отметил после заседания Мартыненко.

В свою очередь прокурор Роман Симкив указал на нарушения в ходе предварительного заседания.

"Мы считаем, что один из элементов нарушение было взятие на поруки. Человек, когда берет на поруки, он должен знать, в чем человека подозревают. Ни один из депутатов не был осведомлен, в чем подозревается Мартыненко. Они говорили, что давно его знают. Это было сказано также перед выступлениями прокуроров", - отметил Симкив.

Он также отметил, что двое подозреваемых по делу Мартыненко сейчас находятся за рубежом.

Роман Кравец, УП

Темы: Мартыненко
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