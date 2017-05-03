Порошенко назначил новых руководителей СБУ в шести областях

Президент Украины Петр Порошенко назначил новых начальников СБУ в Одесской, Харьковской, Житомирской, Киевской (и в г.. Киев) и Львовской областях.

Об этом говорится в его указе.

В Одесской области новым начальником стал Александр Довженко, в Харьковской - Андрей Носач, в Житомирской области новым руководителем назначен Виктор Панасюк. В Винницкой области новым руководителем стал Владимир Пахнюк, а Александр Ткачук - на Львовщине. В Киеве и Киевской области начальником СБУ стал Сергей Семочко.

По информации "Чернігівщина: події і коментарі", Довженко родился в России, имеет высшее юридическое образование. На военной службе в системе СБУ с 1993 года. Служил на различных должностях в региональных органах и в Центральном Управлении.

С 2012 года занимал должность заместителя начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области. С 2016 года начальник управления СБУ в Черниговской области.

Как пишет "Слобідський край", 38-летний Носач ранее работал в Центральном аппарате СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Также он имеет опыт работы в областных управлениях СБУ Харьковской, Ивано-Франковской и Запорожской областей.

Панасюк ранее работал заместителем начальника управления СБУ в Житомирской области.

Как пишет "Житомир.info", Пахнюк имеет два высших образования - военное и юридическое. Со времени создания СБУ находится в его структурах. С 2014 года начальник управления СБУ в Житомирской области.

По информации житомирского издание "20 хвилин", Пахнюк причастен к земельным махинациям, сокрытие семейного бизнеса и элитного коттеджа под Киевом.

"Українська служба інформації" пишет, что Семочко ранее работал в СБУ в Одессе, позже на должности начальника департамента контрразведки экономической защиты Украины проводил скандальные обыски в компаниях "Good Wine" и "Lucky Labs". А в 1996 году его уволили из УВД за подделку диплома о высшем образовании. После того, как он проработал несколько лет в частных структурах, его восстановили в должности.

Затем Семочко был советником у Юрия Луценко, когда тот занимал должность министра МВД. В Одессе он занимал должность начальника департамента контрразведки экономической защиты Украины.

Ткачук ранее работал руководителем аппарата председателя СБУ.

Перед этим Петр Порошенко издал указ об увольнении освобождения от должностей руководителей органов СБУ: Виктора Андрейчука во Львовской области, Сергея Батракова в Одесской, Степана Грещука в Киеве и Киевской обл., Александра Довженко в Черниговской области, Эдуарда Крицына в Харьковской, Владимира Пахнюка в Житомирской. и Игоря Шкурата в Винницкой областях.