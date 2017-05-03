На праздники в Украину не пустили 15 подозрительных иностранцев с востока

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Среда, 3 мая 2017, 14:40

Накануне и во время майских праздников пограничники не пустили в Украину 15 иностранцев из России, Кыргызстана и Беларуси, которые могли устроить здесь провокации.

Об этом сообщил в Facebook спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян

"В течение 30 апреля-2 мая пограничники отказали в пересечении границы 15 лицам, которые, вероятно, ехали с целью принять участие в дестабилизационных мероприятиях на территории Украины. Среди них граждане Кыргызстана, Беларуси и России. Усиленные меры по охране границы продолжаются...", - написал он.

Как сообщала полиция, участие в 91 массовом мероприятии, которые состоялись 1 мая в Украине, приняли более 19 тысяч человек, массовые мероприятия прошли без серьезных нарушений публичной безопасности и порядка.

Украинская правда

Темы: Росcия Беларусь Пограничная служба граница празднования
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