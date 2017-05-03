Боевики накрыли "Градом" украинских морпехов возле Широкино

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Среда, 3 мая 2017, 19:01

С начала этих суток террористы ОРДЛО 19 раз открывали огонь по опорным пунктам украинских войск на Донбассе.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18:00 3 апреля.

"Российско-террористические войска продолжают осуществлять провокационные обстрелы позиций Вооруженных сил Украины", - говорят в штабе.

Так, на приморском направлении из минометов калибра 120 мм враг обстреливал опорные пункты вблизи Гнутово, а из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – позиции под Павлополем.

"Из переносной реактивной системы Град "Партизан" и вооружения БМП противник стрелял по морским пехотинцам рядом с Широкино", - говорится в сообщении.

Также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг обстреливал позиции вблизи Водяного. В районе Водяного и Новотроицкого активизировались вражеские снайперы.

На донецком направлении, сообщают в штабе, в эпицентре огневого противостояния были украинские позиции в районе Авдеевки, защитников которой противник накрывал огнем танка, минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По защитникам Троицкого враг бил из 82-миллиметровых минометов и автоматических гранатометов. В районе Песков действовали вражеские снайперы.

На Луганском направлении из гранатометов различных систем российско-оккупационные войска обстреливали опорные пункты вблизи Новоалександровки, Крымского и Троицкого.

"С начала суток один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение", - отметили в пресс-центре.

Как сообщалось, 2 мая в зоне АТО в районе Светлодарской дуги погибли трое украинских военных.

Украинская правда

Темы: АТО Донбасс
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