Двум подозреваемым по делу о стрельбе в Ольшанах ужесточили домашний арест

Харьковская прокуратура добилась взятия под круглосуточный домашний арест двоих из троих подозреваемых в конфликте с ромами в селе Ольшаны под Харьковом.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик, передает "Укринформ".

"Апелляционный суд Харьковской области частично удовлетворил апелляцию гособвинителей и ужесточил наказание для двоих подозреваемых в конфликте с ромами с частичного домашнего ареста - с 22:00 до 06:00 - на круглосуточный домашний арест", - отметила Дубовик.

По ее словам, в то же время, прокуратура настаивала на содержании подозреваемых под стражей, то есть, в СИЗО.

"Ждем назначения к рассмотрению апелляции по третьему подозреваемому - депутату Харьковского облсовета от "Відродження", - добавила Дубовик.

Ранее, 19 мая, Дергачевский райсуд избрал для депутата Харьковского облсовета от партии "Відродження" Алексея Литвинова меру пресечения в виде домашнего ареста с 22:00 до 06:00 с ношением электронного браслета.

Как сообщалось, утром 16 мая в поселке Ольшаны Харьковской области произошел вооруженный бытовой конфликт, повлекший смертельный исход одного из четырех пострадавших.



По предварительной информации полиции, инцидент произошел между группой граждан на почве длительного бытового недоразумения. Установлено, что во время драки применялось травматическое оружие.



По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением оружия или другого предмета, заранее заготовленный для нанесения телесных повреждений), п. 7 ч. 2 ст. 115 (убийство из хулиганских побуждений) УК Украины.



В ромской общине (погибший и пострадавшие в результате драки и стрельбы – ромы) утверждают, что конфликт произошел на национальной почве и был спровоцирован бывшим главой Ольшанского поссовета, а ныне депутатом Харьковского облсовета от партии "Видродження" Алексеем Литвиновым и его сыном, нынешним главой Ольшанского поссовета Андреем Литвиновым.



По результатам проведенных в первые сутки оперативно-следственных действий были установлены и задержаны трое активных участников инцидента, в т.ч. Алексей Литвинов.

Всем троим объявлено подозрение по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением оружия или другого предмета, заранее заготовленный для нанесения телесных повреждений) УК Украины.