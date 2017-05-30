Маккейн назвал Путина большей угрозой, чем ИГИЛ

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Вторник, 30 мая 2017, 06:22

Сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что "главной и самой важной угрозой" является президент России Владимир Путин, а не ИГИЛ.

Об этом он сказал в интервью телеканалу АВС.

"Я думаю, что ИГИЛ может делать ужасные вещи, и я очень беспокоюсь о том, что происходит с мусульманской верой, и я беспокоюсь о многом. Но именно русские пытаются уничтожить фундаментальные основы демократии, меняя исход американских выборов", - сказал он, имея в виду вмешательство России в выборы 2016 года.

"Поэтому я рассматриваю Владимира Путина... Я рассматриваю россиян как самый большой вызов, который у нас есть", - заявил Маккейн.

Темы: Путин США
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IP: 194.146.180.---Pavlabor30.05.2017 07:39
ІДІЛ, це один із підрозділів Путіна.
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