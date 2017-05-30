Сутки в АТО: 50 обстрелов, трое военных ВСУ ранены

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Вторник, 30 мая 2017, 06:54

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 50 раз открывали огонь, в результате трое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"Боевики несколько снизили интенсивность применения тяжелого артиллерийского вооружения. Всего, в течение суток зафиксировано 5 фактов использования противником оружия, запрещенного минскими соглашениями", - отметили в штабе.

На Приморском направлении было зафиксировано 18 обстрелов.

Так, вечером сепаратисты из гранатометов и стрелкового оружия неоднократно обстреливали опорные пункты украинских подразделений в районе Павлополя, Гнутово, Чермалыка, Новотроицкого, Тарамчука, Березового и Талаковки. Вблизи Павлополя бандиты также били из минометов калибра 82 мм, а возле Талаковки - из вооружения БМП.

На Донецком направлении боевики 15 раз открывали огонь.

"Чаще всего они вели огонь по нашим позициям в пригороде Авдеевки, где несколько раз использовали минометы калибра 120 мм, 82 мм, гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

Из 82 мм минометов, БМП и пехотного вооружения террористы неоднократно обстреливали украинские опорные пункты в районе Луганского. Также вечером боевики из минометов били вблизи Зайцево, Верхнеторецкого и Песков.

На Луганском направлении террористы 17 раз открывали огонь.

"В частности, после 18.00 и до полуночи бандиты обстреливали украинских воинов, которые держат оборону возле Крымского, Новозвановки, Новоалександровки, Катериновки и станции Донец. Там враг в основном применял гранатометы и стрелковое оружие различных калибров", - заявили в штабе.

Темы: АТО Вооруженные силы
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