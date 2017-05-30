СЦКК: Боевики обстреляли сельхозпредприятие, начался пожар

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Вторник, 30 мая 2017, 07:50

Около 5 утра 30 мая боевики обстреляли сельхозпредприятие "Бахмутский аграрный союз" в населенном пункте Новолуганское.

Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК.

Отмечается, что террористы вели обстрел из запрещенного минскими договоренностями оружия большого калибра.

"Вследствие попадания нескольких 120-мм мин повреждены две свинофермы. На одной из них занялась пожар, который уже ликвидирован. К счастью, среди работников хозяйства пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В Новолуганском продолжает работать наблюдательная группа СЦКК, другие последствия обстрела выясняются.

Темы: Донбасс
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