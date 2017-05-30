В России решили говорить с США об Украине

Москва готова начать двусторонние переговоры с Вашингтоном по поводу Украины.

Об этом пишет российская газета "Известия" со ссылкой на замминистр иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

По его словам, РФ ожидает, что скоро в США назначат куратора в Госдепартаменте по этой теме.

"С российской стороны за последнее время не раз подчеркивалось: как только в Вашингтоне назначат куратора этого направления — ранее им занималась заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, — с нашей стороны будет готовность приступить к предметному обсуждению всех возникающих проблем", - заявил он.

По его словам, Москва готова к предметному разговору с американской стороной "на уровне высокопоставленных представителей, отвечающих за эту тему". И как только будет дан старт этим дискуссиям, Россия вновь доведет до американских коллег свою позицию.

Между тем, как сообщают источники "Известий" в администрации президента РФ, роль главного переговорщика от России останется за помощником президента Владиславом Сурковым.